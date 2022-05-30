Дания отказалась платить за газ по схеме Путина и может быть отключена от поставок голубого топлива

Крупнейшая энергетическая компания Дании Orsted отклонила требования Кремля об оплате за газ “в рублях” и ожидает прекращения поставок со стороны “Газпрома”. Об этом сказано в сообщении компании.

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"Газпром экспорт" продолжает требовать от Оrsted расплачиваться за поставки газа в рублях. У нас нет никаких юридических обязательств по контракту, и мы неоднократно уведомляли "Газпром экспорт", что не будем этого делать. Крайний срок оплаты - 31 мая, и Оrsted продолжит платить в евро. Поэтому есть риск, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа в Оrsted. По мнению Оrsted, это будет нарушением контракта", — сказано в сообщении компании.

Согласно сообщению, поскольку газопровода, идущего напрямую из России в Данию, нет, Россия не сможет напрямую перекрыть поставки газа в Данию. Однако это означает, что газ для Дании должен закупаться в большей степени на европейском газовом рынке.

"В Оrsted мы готовились к этому сценарию, чтобы свести к минимуму риск нехватки газа у клиентов Оrsted, в основном крупных компаний в Дании и Швеции. У Ørsted есть хранилища, например, в Дании и Германии, и в настоящее время мы наполняем эти хранилища, чтобы обеспечить поставки газа нашим клиентам и внести свой вклад в безопасность поставок на рынке. Мы ведем постоянный диалог с властями о возможных сценариях и верим, что власти, которые имеют общее представление о ситуации с поставками в Дании, готовы к этой ситуации. Мы продолжим тесный диалог с властями относительно ситуации", — говорится на сайте компании.

По информации издания Bloomberg Оrsted ранее заключил с "Газпромом" соглашение на поставку газа объемом 20 террават-час в год, который должен был действовать до конца десятилетия. Это около 1,3% газа, который "Газпром" поставлял в страны ЕС в 2021 году.

Аналитик BloombergNEF Стефан Ульрих считает, что объем газа, который потребляет Дания довольно небольшой в масштабах ЕС, поэтому не составит труда найти на европейском рынке достаточный для замещения объем голубого топлива.

Напомним, ЕС разрабатывает план на случай, если Россия прекратит поставки газа. План предусматривает ограничения поставок газа для промышленности, но исключает ограничения домохозяйствам.

Ранее отказ платить за российский газ рублями государство-агрессор отключило от поставок Польшу, Болгарию и Финляндию.

Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.

В свою очередь импортёры газа в Германии и Италии получили “добро” от своих правительств по оплате газа в российских рублях. Эта позиция Берлина и Рима согласована с Евросоюзом, чтобы не были нарушены санкции ЕС против России.