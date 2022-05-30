Данія відмовилася платити за газ за схемою Путіна і може бути відключена від постачання блакитного палива

Найбільша енергетична компанія Данії Orsted відхилила вимоги Кремля про оплату за газ "у рублях" і очікує на припинення поставок з боку "Газпрому". Про це йдеться у повідомленні компанії.

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"Газпром експорт" продовжує вимагати від Оrsted розплачуватись за постачання газу в рублях. У нас немає жодних юридичних зобов'язань за контрактом, і ми неодноразово повідомляли "Газпром експорт", що не робитимемо цього. Крайній термін оплати – 31 травня, і Оrsted продовжить платити у євро. Тому є ризик, що "Газпром експорт" припинить постачання газу до Оrsted. На думку Оrsted, це буде порушенням контракту", - йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, оскільки газопроводу, що йде безпосередньо з Росії до Данії, немає, Росія не зможе безпосередньо перекрити постачання газу до Данії. Однак це означає, що газ для Данії має закуповуватися переважно на європейському газовому ринку.

"В Оrsted ми готувалися до цього сценарію, щоб мінімізувати ризик нестачі газу у клієнтів Оrsted, в основному великих компаній у Данії та Швеції. Ørsted є сховища, наприклад, у Данії та Німеччині, і в даний час ми наповнюємо ці сховища, щоб забезпечити постачання газу нашим клієнтам і зробити свій внесок у безпеку постачання на ринку. Ми ведемо постійний діалог з владою про можливі сценарії та віримо, що влада, яка має загальне уявлення про ситуацію з поставками в Данії, готова до цієї ситуації. Ми продовжимо тісний діалог із владою щодо ситуації", — йдеться на сайті компанії.

За інформацією видання Bloomberg Оrsted раніше уклав з "Газпромом" угоду на постачання газу обсягом 20 террават-годину на рік, який мав діяти до кінця десятиліття. Це близько 1,3% газу, який "Газпром" постачав до країн ЄС у 2021 році.

Аналітик BloombergNEF Стефан Ульріх вважає, що обсяг газу, який споживає Данія, досить невеликий у масштабах ЄС, тому не важко знайти на європейському ринку достатній для заміщення обсяг блакитного палива.

Нагадаємо, ЄС розробляє план на випадок, якщо Росія припинить постачання газу. План передбачає обмеження постачання газу для промисловості, але виключає обмеження домогосподарств.

Раніше відмову платити за російський газ рублями держава-агресор відключила від постачання Польщі, Болгарії та Фінляндії.

Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включено всі держави-члени ЄС.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови. У свою чергу, Європейська комісія попередила держави-члени ЄС про те, що купівля газу за рублі стане порушенням санкцій проти Росії.

У свою чергу імпортери газу в Німеччині та Італії отримали "добро" від своїх урядів щодо оплати газу в російських рублях. Ця позиція Берліна та Риму узгоджена з Євросоюзом, щоб не було порушено санкції ЄС проти Росії.