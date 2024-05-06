Самодіяльність росіян на ЗАЕС може призвести до ядерного інциденту - Галущенко

На тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) немає ліцензованого персоналу, який міг би запустити її в роботу. Про це повідомляє Міністерство енергетики України з посиланням на очільника відомства Германа Галущенка.

Урядовець зазначив, що ліцензію на експлуатацію станції мають виключно українські фахівці, яких російські загарбники наразі не допускають на ЗАЕС.

“Навіть якщо уявити, що росіяни зберуть фахівців в РФ і привезуть на станцію, то це буде неліцензований персонал. Запуск ними станції - це абсурд. Він неможливий ні в контексті українського законодавства, ні навіть російського та, звісно, міжнародного права”, - наголосив міністр.

Водночас, за словами Галущенка, самодіяльність російських “фахівців” на станції може призвести до ядерного інциденту. Оскільки вже зараз на окупованому об’єкті є низка суттєвих технічних проблем, зокрема завершення термінів використання ядерного палива та відсутність достатніх обсягів води для експлуатації реакторів.

“Проблема з постачанням води на станцію постала після знищення росіянами Каховської дамби. І якщо води в охолоджувачах вистачає, щоб шість блоків перебували у неробочому режимі, то для запуску ЗАЕС потрібні зовсім інші обсяги води”, - розповів Галущенко.

Міністр енергетики також пояснив, що намагання окупантів забезпечити потреби станції водою за рахунок розробки свердловин також не відповідають жодним стандартам. А ще закликав цивілізований світ не допустити катастрофи на ЗАЕС.

Разом з тим, у "Енергоатомі" заявили, що наразі рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним та контрольованим і становить на 6 травня 15,39 м.

Свавілля російських окупантів на ЗАЕС

Нагадаємо, що Запорізька АЕС в російській окупації ще з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, зокрема мінували територію станцї, не допускали до роботи кваліфікований персонал, ведуть обстріли з території об’єкта тощо.

Попри те, що з вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебувають представники МАГАТЕ, росіяни не припиняють злочинних дій i не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон станції.

Тож, ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. До прикладу, 2 травня українська розвідка підтвердила, що росіяни використовували дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС. Крім того, з літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv-дронів.

Окрім того, що загарбники нехтують безпекою на атомному об’єкті, російська пропаганда використовує станцію як елемент залякування та провокацій. Так, у квітні розвідка здобула докази, що російські терористи готуються до чергової провокації на Запорізькій АЕС під “фальшивим прапором”.

Водночас раніше лідер країни-агресора РФ Володимир Путін попередив Міжнародне агентство з атомної енергії, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи.