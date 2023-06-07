Підрив Каховської ГЕС: росіяни довго готували теракт, - розвідка

Причетність країни-агресора РФ до підриву Каховської ГЕС беззаперечно доводить ціла низка публічної інформації.

Про це в ефірі телеканалу "FREEДОМ" повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Навіть якщо ми подивимося на хронологію реакцій пропагандистів, "офіційних осіб" рашистського режиму щодо подій, - там видно: спочатку нічого не відбувається, потім - відбувається, але частково, а потім - винна Україна, але вони окупанти дуже тішаться, що острови, на яких нібито базувалися наші захисники, затоплено", -сказав Андрій Юсов.

Він також звернув увагу на хаотичність реакцій російської пропаганди на підрив Каховської ГЕС та наголосив, що, зважаючи на інженерні особливості споруди, ні в кого, крім росіян, не було фізичної можливості та засобів, аби здійснити такий масштабний підрив.

"Україна інформувала публічно, а також і партнерів іншими каналами про те, що готується мінування і можливий підрив. Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався росіянами дуже довго", - заявив Андрій Юсов.

Саме тому, за словами представника воєнної розвідки України, Сили безпеки та оборони держави готувались до різних варіантів поведінки російських терористів, зокрема й до ймовірності підриву Каховської ГЕС.

Як повідомлялося раніше, уряд США має розвідувальні дані, які свідчать, що в підриві Каховської гідроелектростанції винна Росія.

Росія звинуватила в інциденті Україну. Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "йдеться про навмисну диверсію української сторони".

Володимир Зеленський спростував ці закиди РФ, нагадавши, що вже понад рік Росія контролює всю Каховську ГЕС. Станція була замінована і підірвати її якось обстрілами ззовні фізично нереально.

В українській розвідці заявили про наявність доказів підриву Каховської ГЕС. Росіяни для цього застосували вибухівку.