Підрив Каховської ГЕС. Штати мають розвіддані, які підтверджують вину Росії, – NBC News

Уряд США має розвідувальні дані, які свідчать, що в підриві Каховської гідроелектростанції винна Росія. Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.

Як пишуть журналісти, адміністрація президента Джо Байдена працювала над тим, щоб розсекретити частину розвідданих і поділитися ними вже 6 червня.

За даними одного зі співрозмовників телеканалу, мотиви підриву ГЕС все ще встановлюються, але інцидент, імовірно, ускладнить українським силам переправу через Дніпро, а також створює складну гуманітарну проблему.

Своєю чергою речник Ради національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що адміністрація Байдена "не може однозначно сказати", хто відповідальний за підрив Каховської ГЕС.

Він зазначив, що "ми робимо все можливе, щоб оцінити" повідомлення про вину Росії.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Президент України Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.

Росія звинуватила в інциденті Україну. Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "йдеться про навмисну диверсію української сторони".

Володимир Зеленський спростував ці закиди РФ, нагадавши, що вже понад рік Росія контролює всю Каховську ГЕС. Станція була замінована і підірвати її якось обстрілами ззовні фізично нереально.