Подрыв Каховской ГЭС. Штаты имеют разведданные, подтверждающие вину России, – NBC News

Правительство США располагает разведывательными данными, которые свидетельствуют, что в подрыве Каховской гидроэлектростанции виновата Россия. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Как пишут журналисты, администрация президента Джо Байдена работала над тем, чтобы рассекретить часть разведданных и поделиться ими уже 6 июня.

По данным одного из собеседников телеканала, мотивы подрыва ГЭС все еще устанавливаются, но инцидент предположительно усложнит украинским силам переправу через Днепр, а также создает сложную гуманитарную проблему.

В свою очередь спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что администрация Байдена "не может однозначно сказать", кто ответственен за подрыв Каховской ГЭС.

Он отметил, что "мы делаем все возможное, чтобы оценить" сообщения о вине России.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также в Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.

Россия обвинила в инциденте Украину. В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "речь идет об умышленной диверсии украинской стороны".

Владимир Зеленский опроверг эти упреки РФ, напомнив, что уже больше года Россия контролирует всю Каховскую ГЭС. Станция была заминирована и подорвать ее как-то обстрелами извне физически нереально.