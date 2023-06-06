В Херсонской области объявлен красный уровень опасности: какие населенные пункты затопит

На реке Днепр ниже города Новая Каховка вследствие подрыва Каховской ГЭС ожидается интенсивный рост уровней воды с затоплением прирусловых территорий и пониженных частей некоторых населенных пунктов.

Об этом сообщает Государственное агентство по водным ресурсам.

Под угрозой Херсон, Херсонский, Бериславский и Скадовский районы Херсонской области.

Там объявлен III уровень опасности – красный.

Напомним, президент Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны, созванном из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.

Заметим, что жертв среди населения из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС пока нет, проводится эвакуация и оцениваются экологические последствия.