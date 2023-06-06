Шмигаль відповів, чи є жертви серед населення через затоплення після підриву Каховської ГЕС (ФОТО, ВІДЕО)

Жертв серед населення через затоплення після підриву Каховської ГЕС наразі немає, проводиться евакуація та оцінюються екологічні наслідки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У вівторок, 6 червня, відбулося засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо руйнування росіянами Каховської ГЕС, на якому прем'єр заслухав оперативну інформацію від ОВА, "Укргідроенерго" та міністерств.

За його словами, наразі є чотири головні завдання:

організувати евакуацію та розміщення людей на безпечних територіях. Перші потяги з Херсона відправляються о 13:00.

Запорізька АЕС. Наразі ситуація контрольована. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію.

Забезпечення питною водою. Вже напрацьовані пропозиції, є підготовлені проєктні рішення. Готуємо виділення коштів, аби розпочати реалізацію проєктів якнайшвидше.

Оцінка екологічних наслідків. Міндовкілля невдовзі має підготувати відповідні дані.

"Усі отримали завдання й доручення по кожному з цих пунктів. Рішення мають бути напрацьовані швидко й невідкладно. Члени держкомісії отримують регулярні оновлення щодо ситуації", - наголосив Шмигаль.

Скільки людей вже евакуювали

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що станом на 11:00 евакуйовано вже 885 громадян у Херсонськй області.

Куди звертатися про зниклих безвісти в зоні підтоплення

У Мінреінтеграції просять повідомляти про зниклих безвісти в зоні підтоплення Херсонської області Уповноваженому зі зниклих безвісти.

"Якщо ваші близькі або знайомі, які мешкають у районі техногенної катастрофи, не виходять на зв'язок, терміново повідомте про це на гарячу лінію Уповноваженого: 0 800 339 247", - наголосили у відомстві.

Водночас мешканці тимчасово окупованих територій можуть скористатися Viber або WhatsApp за телефоном: (095) 896-04-21.

Як зазначається, вся інформація буде передана пошуковцям Уповноваженого та рятувальним службам для надання термінової допомоги.

Крім того, Уповноважений зі зниклих безвісти закликав громадян у зоні підтоплення у разі неможливості надати допомогу повідомляти про людей у небезпеці на телефони рятувальних служб.

Фото/Відео наслідків затоплення

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото та відео з наслідками підриву ГЕС.

Також фото з наслідками підтоплення опублікував начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

За інформацією "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.

Президент Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони, скликаному через підрив росіянами Каховської ГЕС, доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.