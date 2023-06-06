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Шмыгаль ответил, есть ли жертвы среди населения из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС (ФОТО, ВИДЕО)
Жертв среди населения из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС пока нет, проводится эвакуация и оцениваются экологические последствия.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Во вторник, 6 июня, состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по разрушению россиянами Каховской ГЭС, на котором премьер заслушал оперативную информацию от ОВА, "Укргидроэнерго" и министерств.
По его словам, сейчас есть четыре главные задачи:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- организовать эвакуацию и размещение людей на безопасных территориях. Первые поезда из Херсона отправляются в 13:00.
- Запорожская АЭС. Пока ситуация контролируемая. Важно не допустить развития худшего сценария.
- Обеспечение питьевой водой. Уже наработаны предложения, есть подготовленные проектные решения. Готовим выделение средств, чтобы начать реализацию проектов как можно быстрее.
- Оценка экологических последствий. Министерство защиты окружающей среды вскоре должно подготовить соответствующие данные.
"Все получили задачи и поручения по каждому из этих пунктов. Решения должны быть наработаны быстро и безотлагательно. Члены госкомиссии получают регулярные обновления по ситуации", - подчеркнул Шмыгаль.
Сколько человек уже эвакуировали
В Министерстве внутренних дел сообщили, что по состоянию на 11:00 эвакуировано уже 885 граждан в Херсонской области.
Куда обращаться о пропавших без вести в зоне подтопления
В Минреинтеграции просят сообщать о пропавших без вести в зоне подтопления Херсонской области Уполномоченному из пропавших без вести.
"Если ваши близкие или знакомые, проживающие в районе техногенной катастрофы, не выходят на связь, срочно сообщите об этом на горячую линию Уполномоченного: 0 800 339 247", - отметили в ведомстве.
В то же время, жители временно оккупированных территорий могут воспользоваться Viber или WhatsApp по телефону: (095) 896-04-21.
Как отмечается, вся информация будет передана поисковикам Уполномоченного и спасательным службам для предоставления срочной помощи.
Кроме того, Уполномоченный по пропавшим без вести призвал граждан в зоне подтопления в случае невозможности предоставить помощь сообщать о людях в опасности на телефоны спасательных служб.
Фото/Видео последствий затопления
Руководитель офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото и видео с последствиями подрыва ГЭС.
Также фото с последствиями подтопления опубликовал начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.
По информации "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны, созванном из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.