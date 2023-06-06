Шмыгаль ответил, есть ли жертвы среди населения из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС (ФОТО, ВИДЕО)

Жертв среди населения из-за затопления после подрыва Каховской ГЭС пока нет, проводится эвакуация и оцениваются экологические последствия.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Во вторник, 6 июня, состоялось заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по разрушению россиянами Каховской ГЭС, на котором премьер заслушал оперативную информацию от ОВА, "Укргидроэнерго" и министерств.

По его словам, сейчас есть четыре главные задачи:

организовать эвакуацию и размещение людей на безопасных территориях. Первые поезда из Херсона отправляются в 13:00.

Запорожская АЭС. Пока ситуация контролируемая. Важно не допустить развития худшего сценария.

Обеспечение питьевой водой. Уже наработаны предложения, есть подготовленные проектные решения. Готовим выделение средств, чтобы начать реализацию проектов как можно быстрее.

Оценка экологических последствий. Министерство защиты окружающей среды вскоре должно подготовить соответствующие данные.

"Все получили задачи и поручения по каждому из этих пунктов. Решения должны быть наработаны быстро и безотлагательно. Члены госкомиссии получают регулярные обновления по ситуации", - подчеркнул Шмыгаль.

Сколько человек уже эвакуировали

В Министерстве внутренних дел сообщили, что по состоянию на 11:00 эвакуировано уже 885 граждан в Херсонской области.

Куда обращаться о пропавших без вести в зоне подтопления

В Минреинтеграции просят сообщать о пропавших без вести в зоне подтопления Херсонской области Уполномоченному из пропавших без вести.

"Если ваши близкие или знакомые, проживающие в районе техногенной катастрофы, не выходят на связь, срочно сообщите об этом на горячую линию Уполномоченного: 0 800 339 247", - отметили в ведомстве.

В то же время, жители временно оккупированных территорий могут воспользоваться Viber или WhatsApp по телефону: (095) 896-04-21.

Как отмечается, вся информация будет передана поисковикам Уполномоченного и спасательным службам для предоставления срочной помощи.

Кроме того, Уполномоченный по пропавшим без вести призвал граждан в зоне подтопления в случае невозможности предоставить помощь сообщать о людях в опасности на телефоны спасательных служб.

Фото/Видео последствий затопления

Руководитель офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото и видео с последствиями подрыва ГЭС.

Также фото с последствиями подтопления опубликовал начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.

По информации "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны, созванном из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.