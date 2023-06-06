Подрывом Каховской ГЭС РФ не сможет остановить освобождение Украины, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что подрыв россиянами Каховской ГЭС – это принципиально новый этап российской агрессии.

Об этом он написал в Твиттере

"Состоялся полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: "освобождение Украины", "борьба с нацистами", "поражение исключительно военных объектов" и остальных сугубо пропагандистских и лживых тезисов", - отметил Данилов.

По его словам, "в предвкушении неизбежности исчезновения России и Путина из истории фальшивые маски больше не нужны".

"Россия вошла в этап полного отвержения любых соловьино-симоньяновских "фиговых листков" и открытого декларирования своей настоящей цели - уничтожения Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения", - подчеркнул Данилов.

Он добавил, что ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождения Украины, время которого наступило.

Напомним, президент Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны, созванном из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.