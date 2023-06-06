Последствия подрыва Каховской ГЭС будут понятны через неделю, – Зеленский

Последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции будут понятны примерно через неделю – когда уйдет вода. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Будут большие проблемы с питьевой водой, даже там, где не затоплено. Во всем регионе – как в Днепропетровском, так и в Запорожском, и в Херсонском. Последствия трагедии будут понятны где-то через неделю. Когда уйдет вода, будет понятно, что там осталось и что будет дальше", – высказался он.

При этом глава государства рассказал, что все службы готовились к вероятному подрыву россиянами Каховской ГЭС.

"Информация действительно была от нашей разведки, мы поделились этой информацией с партнерами. И, в принципе, все понимали, что РФ вместе с коллаборантами заминировали дамбу еще в прошлом году. Такая у нас была информация, без особых каких-либо деталей [...] Если это заминировано, будет взрыв и могут быть соответствующие последствия: гуманитарные, социальные, экономические. И так оно есть, так оно происходит. Очень важно, что заранее мы понимали такие риски", – отметил Зеленский.

Напомним, что в октябре 2022 года Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке подрыва плотины Каховской ГЭС и сообщил, что российские военные заминировали дамбу и агрегаты гидроэлектростанции.

В ночь на 6 июня 2023 российские войска подрвали Каховскую ГЭС.

Президент Украины на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и деревни питьевой водой.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также в Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.