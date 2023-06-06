Подрыв ГЭС. Дно Каховского водохранилища может быть видно через 4 суток, – "Укргидроэнерго"

В течение четырех суток Каховское водохранилище может быть сработано до нуля, то есть будет видно дно водохранилища. Об этом заявил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире "Общественного".

"Если подорвана нижняя часть водосливной плотины, то в течение четырех суток Каховское водохранилище будет сработано до нуля, то есть мы увидим дно водохранилища. Если нижняя часть не взорвана осталась, то может быть такое, но это маловероятно, что водохранилище будет иметь еще примерно три метра воды, которая не сойдет. Но мы все же видим, что, скорее всего, этот размыв, который идет, что это первый вариант, что я сказал", – отметил он.

Также Сирота добавил, что прорыв и размыв увеличиваются, поэтому может возрасти и уровень сброса воды.

Кроме того, он рассказал, что половина машинного зала и половина агрегатов Каховской ГЭС уже находятся под водой, а вторая половина затоплена.

"И мы видим смещение второй половины, второй части наклоняющегося машзала и каждый раз опускающегося все ниже под воду. Идет размыв с двух сторон. Взорваны гидросливные затворы. Станция взорвана посередине машзала, и мы видим, что уже не только перед, а уже с трех сторон идет размыв гидросооружения. И таким образом мы понимаем, что станция смещается и она восстановлению не подлежит", - высказался гендиректор "Укргидроэнерго".

Что касается подтопления населенных пунктов, то Сирота отметил, что пик будет в течение двух суток, а затем вода будет спадать.

Днем в зону подтопления попадали не менее 37 сел. Но что происходит на временно оккупированной стороне – неизвестно.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и деревни питьевой водой.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также в Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.