Украина созывает заседание Совбеза ООН и Совета управляющих МАГАТЭ из-за подрыва Каховской ГЭС

Министерство иностранных дел Украины заявило о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН и заседания Совета управляющих МАГАТЭ из-за подрыву российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Рассматриваем подрыв дамбы Каховской ГЭС со стороны РФ как террористический акт против украинской критической инфраструктуры, цель которой нанести максимально большое количество жертв и разрушений. Теракт на Каховской ГЭС ранее оживленно обсуждался на уровне оккупационных сил в Херсонской области и пропагандистов на российском телевидении, что свидетельствует о его предварительном планировании", - говорится в заявлении МИД.

Там подчеркивают, что подрыв дамбы Каховской ГЭС — техногенный и экологический терроризм, величайшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия, очередное проявление геноцида России против украинцев. Также это ответ Кремля странам, призывающим к мирным переговорам с РФ.

В МИДе подчеркивают, что из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище может возникнуть опасность инцидента на другом объекте критической инфраструктуры, который оккупировала Россия — Запорожской АЭС.

В дипломатическом ведомстве призывают международное сообщество решительно осудить российский теракт на Каховской ГЭС.

"Россия должна возместить все последствия своего преступления: как для людей, так и инфраструктуры и окружающей среды", - говорится в заявлении МИД.

Там также призвали страны G-7 и ЕС безотлагательно рассмотреть наложение на РФ новых дальновидных санкций, в том числе российскую ракетную индустрию и атомную отрасль.

"По итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН и вынесение вопроса российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование Механизма гражданской защиты Европейского Союза", – подчеркнули в МИД.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит прямых рисков для безопасности Запорожской АЭС из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области.

Как сообщили в НАЭК "Энергоатом", подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС, однако ситуация контролируемая.