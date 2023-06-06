МАГАТЕ прокоментувало події на Каховській ГЕС та їх наслідки для ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не бачить прямих ризиків для безпеки Запорізької АЕС через руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області.

Про це повідомляє МАГАТЕ у Twitter.

"МАГАТЕ поінформовано про повідомлення щодо пошкодження Каховської греблі. Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією, прямих ризиків для ядерної безпеки станції немає", – йдеться у публікації.

Як повідомили у НАЕК "Енергоатом", підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, проте наразі ситуація контрольована.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Цей злочин посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність прудів-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі.