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Категорія
Енергетика
Дата публікації

МАГАТЕ прокоментувало події на Каховській ГЕС та їх наслідки для ЗАЕС

МАГАТЕ прокоментувало події на Каховській ГЕС та їх наслідки для ЗАЕС
У МАГАТЕ вважають, що прямих ризиків для ядерної безпеки ЗАЕС немає

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не бачить прямих ризиків для безпеки Запорізької АЕС через руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області. 

Про це повідомляє МАГАТЕ у Twitter.

"МАГАТЕ поінформовано про повідомлення щодо пошкодження Каховської греблі. Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією, прямих ризиків для ядерної безпеки станції немає", – йдеться у публікації.

Як повідомили у НАЕК "Енергоатом", підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, проте наразі ситуація контрольована.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. 

Цей злочин посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність прудів-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі.

Автор:
Світлана Манько