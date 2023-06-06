Россия послужила причиной крупнейшей технологической катастрофы в Европе за десятилетия - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами и назвал это величайшей технологической катастрофой в Европе за последние десятилетия.

Этот террористический акт со стороны рашистов ставит под угрозу жизнь тысяч мирных жителей, написал он в Тwitter.

"Россия разрушила Каховскую дамбу, вызвав, вероятно, величайшую технологическую катастрофу в Европе за десятилетия и поставив под угрозу жизнь тысяч мирных жителей", - говорится в сообщении.

Кулеба добавляет, что это ужасное военное преступление и единственный способ остановить Россию, крупнейшего террориста 21 века, выгнать ее из Украины.

Подрыв затронул не только проезжую часть дамбы и шлюзов. Поврежден также машинный зал, поэтому разрушения носят техногенный характер. Каховская ГЭС не подлежит восстановлению после подрыва русскими оккупационными войсками.

Президент Европейского совета Шарль Мишель также отреагировал на этот инцидент. Он шокирован подрывом Каховской ГЭС и обещает привлечь Россию к ответственности.

Шарль Мишель также пообещал поднять этот вопрос на саммите ЕС в июне. Также будет предложено больше помощи затопленным районам.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.