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В ЕС отреагировали на подрыв Каховской ГЭС: обещают привлечь РФ к ответственности
Президент Европейского совета Шарль Мишель шокирован подрывом Каховской ГЭС и обещает привлечь Россию к ответственности.
Об этом он написал в Twitter .
"Уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и мы привлечем Россию и ее марионеток к ответственности", - отметил он.
Шарль Мишель также пообещал поднять этот вопрос на саммите ЕС в июне. Также будет предложено больше помощи затопленным районам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мои мысли со всеми пострадавшими от этой катастрофы семьями в Украине", - добавил он.
Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.
Президент Владимир Зеленский срочно собирает заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС.
В "Энергоатоме" заявили, что подрыв ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС, однако сейчас ситуация контролируемая.
По информации "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками.