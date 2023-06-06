В ЕС отреагировали на подрыв Каховской ГЭС: обещают привлечь РФ к ответственности

Президент Европейского совета Шарль Мишель шокирован подрывом Каховской ГЭС и обещает привлечь Россию к ответственности.

Об этом он написал в Twitter .

"Уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и мы привлечем Россию и ее марионеток к ответственности", - отметил он.

Шарль Мишель также пообещал поднять этот вопрос на саммите ЕС в июне. Также будет предложено больше помощи затопленным районам.

"Мои мысли со всеми пострадавшими от этой катастрофы семьями в Украине", - добавил он.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Президент Владимир Зеленский срочно собирает заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС.

В "Энергоатоме" заявили, что подрыв ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС, однако сейчас ситуация контролируемая.

По информации "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками.