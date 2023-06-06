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У ЄС відреагували на підрив Каховської ГЕС: обіцяють притягнути РФ до відповідальності
Президент Європейської ради Шарль Мішель шокований підривом Каховської ГЕС і обіцяє притягнути Росію до відповідальності.
Про це він написав у Twitter.
"Знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як військовий злочин, і ми притягнемо Росію та її маріонеток до відповідальності", - зазначив він.
Шарль Мішель також пообіцяв порушити це питання на саміті ЄС у червні. Також буде запропоновано більше допомоги затопленим районам.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Мої думки з усіма сім'ями в Україні, які постраждали від цієї катастрофи", - додав він.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
Президент Володимир Зеленський терміново збирає засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС.
В "Енергоатомі" заявили, що підрив ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, проте наразі ситуація контрольована.
За інформацією "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.