Росія спричинила найбільшу технологічну катастрофу в Європі за десятиліття - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на підрив Каховської ГЕС російськими окупантами і назвав це найбільшою технологічною катастрофою в Європі за останні десятиліття.

Цей тереристичний акти з боку рашистів ставить під загрозу життя тисячів мирних мешканців, написав він у Тwitter.

"Росія зруйнувала Каховську дамбу, спричинивши, ймовірно, найбільшу технологічну катастрофу в Європі за десятиліття та поставивши під загрозу життя тисяч мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Кулеба додає, що це жахливий військовий злочин і єдиний спосіб зупинити Росію, найбільшого терориста 21 століття, це вигнати її з України.

Підрив торкнувся не тільки проїжджої частини дамби і шлюзів. Пошкоджена також машинна зала, тому руйнації носять техногенний характер. Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.

Президент Європейської ради Шарль Мішель також відреагував на даний інцидент. Він шокований підривом Каховської ГЕС і обіцяє притягнути Росію до відповідальності.

Шарль Мішель також пообіцяв порушити це питання на саміті ЄС у червні. Також буде запропоновано більше допомоги затопленим районам.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.