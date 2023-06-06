Україна скликає засідання Радбезу ООН та Ради керуючих МАГАТЕ через підрив Каховської ГЕС

Міністерство закордонних справ України заявило про скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН та засідання Ради керуючих МАГАТЕ щодо підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Розглядаємо підрив дамби Каховської ГЕС з боку РФ як терористичний акт проти української критичної інфраструктури, який має на меті завдати максимально велику кількість жертв та руйнувань. Теракт на Каховській ГЕС раніше жваво обговорювався на рівні окупаційних сил в Херсонській області та пропагандистів на російському телебаченні, що свідчить про його попереднє планування", - йдеться у заяві МЗС.

Там наголошують, що підрив дамби Каховської ГЕС — техногенний та екологічний тероризм, найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття, черговий прояв геноциду Росії проти українців. Також це відповідь Кремля країнам, які закликають до мирних перемовин із РФ.

У МЗС підкреслюють, що через зниження рівня води в Каховському водосховищі може виникнути небезпека інциденту на іншому об’єкті критичної інфраструктури, який окупувала Росія — Запорізькій АЕС.

У дипломатичному відомстві закликають міжнародну спільноту рішуче засудити російський теракт на Каховській ГЕС.

"Росія має відшкодувати всі наслідки свого злочину: як для людей, так і для інфраструктури та навколишнього середовища", - йдеться в заяві МЗС.

Там також закликали країни G-7 та ЄС невідкладно розглянути накладення на РФ нових далекосяжних санкцій, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь.

"За підсумками засідання РНБО зранку 6 червня був погоджений запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перелік дій МЗС України в контексті реагування, який, зокрема, включає скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН та винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяння Механізму цивільного захисту Європейського Союзу", - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не бачить прямих ризиків для безпеки Запорізької АЕС через руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області.

Як повідомили у НАЕК "Енергоатом", підрив російськими окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, проте наразі ситуація контрольована.