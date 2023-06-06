На месте разрушенной Каховской ГЭС "Укргидроэнерго" построит новую станцию

Каховская ГЭС получила чрезвычайно сильные повреждения не только в результате прямого взрыва. По выводам экспертов, ГЭС не подлежит ремонту или восстановлению после подрыва, поэтому в "Укргидроэнерго" решили построить на ее месте новую.

Об этом в эфире телемарафона рассказал генеральный директор Прат "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"Мы понимаем, что нам придется очень быстро строить новую станцию. Мы построим на том же месте более красивую и мощную станцию", - сказал он.

По его словам, конструкции дамбы были частично смыты сильным потоком воды и происходит дальнейший размыв гидросооружений. Для восстановления нормального водообеспечения населения потребуется строительство новой дамбы.

По словам Сироты, сегодня Укргидроэнерго с проектным институтом и строителями начало обсуждение как после деоккупации быстро перегородить плотину.

Специалисты уже разрабатывают планы, как можно будет быстро отгородить плотину, чтобы из находящихся выше по течению водохранилищ подать воду в пострадавшие области, а позже - снова заполнители Каховское водохранилище.

Кроме того, он сказал, что подрыв Каховской ГЭС будет иметь огромные последствия для Крыма - полуостров останется без воды на годы. Украине предстоит очень быстро решать проблему водоснабжения Крымского полуострова после деоккупации.

Напомним, сейчас известно о разрушении 16 затворов и здании Каховской ГЭС в результате подрыва российскими оккупантами, есть угроза подтопления энергообъектов.