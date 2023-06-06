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На місці зруйнованої Каховської ГЕС "Укргідроенерго" збудує нову станцію
Каховська ГЕС зазнала надзвичайно сильних пошкоджень не лише внаслідок прямого вибуху. За висновками експертів ГЕС не підлягає ремонту чи відновленню після підриву, тому в "Укргідроенерго" вирішили збудувати на її місці нову.
Про це в ефері телемарафону розповів генеральний директор Прат "Укргідроенерго" Ігор Сирота.
"Ми розуміємо, що нам доведеться дуже швидко будувати нову станцію. Ми побудуємо на тому самому місці красивішу і потужнішу станцію", - сказав він.
За його словами, конструкції дамби були частково змиті сильним потоком води і відбувається подальший розмив гідроспоруд. Для відновлення нормального водозабезпечення населення знадобиться будівництво нової дамби.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За словами Сироти, сьогодні Укргідроенерго" з проектним інститутом і будівельниками розпочало обговорення як після деокупації швидко перегородити греблю.
Спеціалісти вже розробляють плани, як можна буде швидко відгородити плотину, щоб з водосховищ, які знаходяться вище по течії, подати воду до постраждалих областей, а пізніше - знов заповники Каховське водосховище.
Окрім цього, він сказав, що підрив Каховської ГЕС матиме величезні наслідки для Криму - півострів залишиться без води на роки. Україні потрібно буде дуже швидко вирішувати проблему водопостачання Кримського півосторова після деокупації.
Нагадаємо, наразі відомо про руйнування 16 затворів і будівлі Каховської ГЕС внаслідок підриву російськими окупантами, є загроза підтоплення енергооб’єктів.