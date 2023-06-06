Через знищення Каховської ГЕС Крим може на роки залишитися без водопостачання

Підрив Каховської ГЕС матиме величезні наслідки для Криму, адже півострів залишиться без води на роки. Своїми діями росіяни зробили гірше й собі також.

Про це в ефері телемарафону розповів Ігор Сирота, генеральний директор Прат "Укргідроенерго".

За його словами, Кримський канал незабаром залишиться без води, оскільки її не буде і у водосховищі.

Крим дуже залежить від водопостачання з Каховської ГЕС. Підрив її греблі стане екологічною катастрофою, адже півострів на кілька років залишиться без води.

Найгостріше наслідки підриву ГЕС відчують у Херсонській області. Для забезпечення населення питною водою у Херсонській і Миколаївській областях будуть в найближчий час пробурені нові свердловини та здійснбватиметься перекид води з інших водосховищ, зокрема Дніпровського каскаду.

На даний час станція вже знаходиться під водою і йде подальший розмив гідроспоруд.

Сирота наголосив, що якщо зможе вціліти нижня бетонна межа водосховища, то рівень води в ньому збережеться приблизно на рівні 3-х метрів, якщо ні - то буде "мертва точка" - з водосховища зійде вся вода.

Україні потрібно буде дуже швидко вирішувати проблему водопостачання Кримського півосторова після деокупації. Для цього потрібно буде будувати нову станцію.

Спеціалісти вже розробляють плани, як можна буде швидко відгородити плотину, щоб з водосховищ, які знаходяться вище по течії, заповники Каховське.