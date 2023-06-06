Из-за уничтожения Каховской ГЭС Крым может на годы остаться без водоснабжения

Подрыв Каховской ГЭС будет иметь огромные последствия для Крыма, ведь остров останется без воды на годы. Своими действиями россияне сделали хуже тоже.

Об этом в эфире телемарафона рассказал Игорь Сирота, генеральный директор Прат "Укргидроэнерго".

По его словам, Крымский канал в скором времени останется без воды, поскольку ее не будет и в водохранилище.

Крым очень зависит от водоснабжения Каховской ГЭС. Подрыв ее плотины станет экологической катастрофой, ведь остров на несколько лет останется без воды.

Острые последствия подрыва ГЭС ощутят в Херсонской области. Для обеспечения населения питьевой водой в Херсонской и Николаевской областях будут в ближайшее время пробурены новые скважины и будет производиться переброс воды из других водохранилищ, в частности Днепровского каскада.

В настоящее время станция уже находится под водой и идет дальнейший размыв гидросооружений.

Сирота подчеркнул, что если сможет уцелеть нижний бетонный предел водохранилища, то уровень воды в нем сохранится примерно на уровне 3-х метров, если нет – то будет "мертвая точка" – с водохранилища сойдет вся вода.

Украине предстоит очень быстро решать проблему водоснабжения Крымского полуострова после деоккупации. Для этого нужно будет строить новую станцию.

Специалисты уже разрабатывают планы, как можно будет быстро отгородить плотину, чтобы из находящихся выше по течению водохранилищ заполнители Каховское.