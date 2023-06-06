Підрив Каховської ГЕС. В "Укргідроенерго" попередили про загрозу підтоплення енергооб’єктів

Наразі відомо про руйнування 16 затворів і будівлі Каховської ГЕС внаслідок підриву російськими окупантами, є загроза підтоплення енергооб’єктів.

Про це повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Станом на 11:00 зруйновано 16 затворів, будівлю ГЕС та вставку земляної греблі між будівлею ГЕС та шлюзом й адмінкорпус. Станція не підлягає відновленню", - зазначив він.

За інформацією "Укргідроенерго", наразі швидкість падіння рівня води в Каховському водосховищу становить 16см/час.

Гідроенергетики склали графік щодо роботи каскаду з метою зменшення втрат водних ресурсів.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Президент Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони, скликаному через підрив росіянами Каховської ГЕС, доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

За інформацією "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.