Подрыв Каховской ГЭС. В "Укргидроэнерго" предупредили об угрозе подтопления энергообъектов

Сейчас известно о разрушении 16 затворов и здания Каховской ГЭС в результате подрыва российскими оккупантами, есть угроза подтопления энергообъектов.

Об этом сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"По состоянию на 11:00 разрушены 16 затворов, здание ГЭС и вставка земляной плотины между зданием ГЭС и шлюзом и админкорпус. Станция не подлежит восстановлению", - отметил он.

По информации "Укргидроэнерго", скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет 16см/час.

Гидроэнергетики составили график работы каскада с целью уменьшения потерь водных ресурсов.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны, созванном из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.

По информации "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками.