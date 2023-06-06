Наслідки підриву Каховської ГЕС будуть зрозумілі за тиждень, – Зеленський

Наслідки підриву Каховської гідроелектростанції будуть зрозумілі приблизно за тиждень – коли піде вода. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Будуть великі проблеми з питною водою, навіть там, де не затоплено. В усьому регіоні – як у Дніпропетровському, так і в Запорізькому, і в Херсонському. Наслідки трагедії будуть зрозумілі десь за тиждень. Коли піде вода, буде зрозуміло, що там залишилось і що буде далі", – висловився він.

При цьому очільник держави розповів, що всі служби готувалися до ймовірного підриву росіянами Каховської ГЕС.

"Інформація дійсно була від нашої розвідки, ми поділилися цією інформацією з партнерами. І, в принципі, всі розуміли, що РФ разом з колаборантами замінували дамбу ще минулого року. Така у нас була інформація, без особливих якихось деталей [...] Якщо це заміновано, буде вибух і можуть бути відповідні наслідки: гуманітарні, соціальні, економічні. І так воно є, так воно відбувається. Дуже важливо, що заздалегідь ми розуміли такі ризики", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що в жовтні 2022 року Володимир Зеленський безпосередньо звинуватив Росію в підготовці підриву греблі Каховської ГЕС і повідомив, що російські військові замінували дамбу та агрегати гідроелектростанції.

У ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС.

Президент України на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.