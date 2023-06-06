Зеленский опроверг заявления РФ о том, что Каховскую ГЭС подорвала Украина

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления страны-агрессора РФ о том, что Каховская ГЭС была подорвана в результате обстрелов.

Об этом Зеленский заявил во время своего видеообращения к участникам саммита "Бухарестской девятки".

"К сожалению, уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Подорвать ее как-то извне - обстрелами - физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами и подорвана ими", - отметил президент.

По его словам, Россия подорвала бомбу массового экологического поражения.

"Это самая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет. Это самый опасный террорист в мире. И поэтому поражение России – поражение, которое мы все равно обеспечим, – будет наиболее весомым вкладом в безопасность нашего с вами региона, нашей Европы и всего мира", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что подпитывает российский реваншизм "вера хозяев России в то, что Европа якобы проявит слабость".

"Больше никакой слабости в Европе по отношению ко злу агрессии! Больше никакой неопределенности относительно перспектив безопасности в Европе! Каждый наш шаг, каждое наше решение, каждый наш саммит должны усиливать всех нас в защите от российского террора", - отметил президент.

Он подчеркнул, что теперь Россия виновата в жестоком экоциде.

"Мир должен отреагировать. Россия воюет против жизни, против природы, против цивилизации. Россия должна уйти с украинской земли и понести полную ответственность за свой террор", – сказал гарант.

Заметим, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС. Он заявляет, что Украина вроде бы это сделала из-за "неудачи с контрнаступлением". Пресс-секретарь Путина заявляет, что Россия вроде бы не причастна к подрыву.

Но за неделю до подрыва Каховской ГЭС российские власти приказали не расследовать аварии на опасных объектах, произошедших в результате "военных действий" и терактов на временно оккупированных территориях Украины. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Напомним, что в октябре 2022 года президент Владимир Зеленский напрямую обвинил Москву в подготовке подрыва плотины ГЭС и предупредил, что это может привести к "масштабной катастрофе".

Тогда он предупреждал - украинские власти располагают информацией, что российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что по предварительным данным украинской разведки Каховскую ГЭС подорвала 205-я мотострелковая бригада вооруженных сил РФ .