Зеленський спростував заяви РФ про те, що Каховську ГЕС підірвала Україна

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви країни-агресора РФ про те, що Каховська ГЕС була підірвана внаслідок обстрілів.

Про це Зеленський заявив під час свого відеозвернення до учасників саміту "Бухарестської дев’ятки".

"На жаль, уже понад рік Росія контролює і дамбу, і всю Каховську ГЕС. Підірвати її якось ззовні – обстрілами – фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами й підірвана ними", - зазначив президент.

За його словами, Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження.

"Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років. Це найбільш небезпечний терорист у світі. І тому поразка Росії – поразка, яку ми все одно забезпечимо, – буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи та всього світу", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що підживлює російський реваншизм "віра господарів Росії в те, що Європа нібито проявить слабкість".

"Більше жодної слабкості в Європі по відношенню до зла агресії! Більше жодної невизначеності щодо безпекових перспектив у Європі! Кожен наш крок, кожне наше рішення, кожен наш саміт мають посилювати всіх нас у захисті від російського терору", - зазначив президент.

Він підкреслив, що тепер Росія винна в жорстокому екоциді.

"Світ повинен відреагувати. Росія воює проти життя, проти природи, проти цивілізації. Росія повинна піти з української землі та понести повну відповідальність за свій терор", - сказав гарант.

Зауважимо, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков звинуватив Київ у підриві Каховської ГЕС. Він заявляє, що Україна начебто це зробила через "невдачу з контрнаступом". Прессекретар Путіна заявляє, що Росія нібито не причетна до підриву.

Але за тиждень до підриву Каховської ГЕС російська влада наказала не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів на тимчасово окупованих територіях України. Відповідну постанову опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський безпосередньо звинуватив Москву у підготовці підриву греблі ГЕС та попередив, що це може призвести до "масштабної катастрофи".

Тоді він попереджав - українська влада має інформацію, що російські військові замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що за попередніми даними укранської розвідки Каховську ГЕС підірвала 205-та мотострілецька бригада збройних сил РФ.