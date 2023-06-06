"Была задействована взрывчатка". В разведке сказали о наличии доказательств подрыва Каховской ГЭС

Украинские специалисты не думают, что дамба Каховской гидроэлектростанции просто "устала". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Суспільному".

Отвечая на вопрос о том, есть ли доказательства подрыва, поскольку дамба могла быть повреждена раньше и не выдержать, он сказал:

"Сценарии могут быть разные. Но выводы предварительные: специалисты не видят причин думать, что дамба "устала". Есть и другие факторы".

У представителя ГУР уточнили, есть ли доказательства именно подрыва, на что он сказал: "Да. Была задействована взрывчатка".

Напомним, что в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский напрямую обвинил Россию в подготовке подрыва плотины Каховской ГЭС и сообщил, что российские военные заменяли дамбу и агрегаты гидроэлектростанции.

В ночь на 6 июня 2023 российские войска подорвали Каховскую ГЭС.

Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и деревни питьевой водой.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также в Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.