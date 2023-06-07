Подрыв Каховской ГЭС: россияне долго готовили теракт, - разведка

Причастность страны-агрессора РФ к подрыву Каховской ГЭС беспрекословно доказывает целый ряд публичной информации.

Об этом в эфире телеканала "FREEДОМ" сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Даже если мы посмотрим на хронологию реакций пропагандистов, "официальных лиц" рашистского режима по событиям, - там видно: сначала ничего не происходит, потом - происходит, но частично, а потом - виновата Украина, но они очень радуются, что острова, на которых якобы базировались наши защитники, затоплены", - сказал Андрей Юсов.

Он также обратил внимание на хаотичность реакций российской пропаганды на подрыв Каховской ГЭС и подчеркнул, что, учитывая инженерные особенности сооружения, ни у кого, кроме россиян, не было физической возможности и средств, чтобы совершить столь масштабный подрыв.

"Украина информировала публично, а также и партнеров по другим каналам о том, что готовится минирование и возможный подрыв. Это не спонтанный акт, это теракт, который готовился россиянами очень долго", - заявил Андрей Юсов.

Именно поэтому, по словам представителя военной разведки Украины, Силы безопасности и обороны государства готовились к разным вариантам поведения российских террористов, в том числе к вероятности подрыва Каховской ГЭС.

Как сообщалось ранее, правительство США располагает разведывательными данными, свидетельствующими, что в подрыве Каховской гидроэлектростанции виновата Россия.

Россия обвинила в инциденте Украину. В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "речь идет об умышленной диверсии украинской стороны".

Владимир Зеленский опроверг эти упреки РФ, напомнив, что уже больше года Россия контролирует всю Каховскую ГЭС. Станция была заминирована и подорвать ее обстрелами извне физически нереально.

В украинской разведке заявили о доказательствах подрыва Каховской ГЭС. Россияне для этого применили взрывчатку.