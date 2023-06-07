Великобритания расследует причастность РФ к подрыву Каховской ГЭС, - Сунак

Если будет доказано, что разрушение плотины водохранилища Каховской ГЭС было совершено намеренно, это станет новым уровнем российской агрессии против Украины.

Об этом заявил премьер Великобритании Риши Сунак, сообщает Sky News .

По его словам, британская разведка изучает причастность РФ к подрыву Каховской ГЭС, однако еще не имеет окончательных выводов о том, стоит ли Москва за ужасной атакой.

"Если это сделано намеренно, то это самая большая атака на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны. Нападения на гражданскую инфраструктуру ужасные и неправильные. Мы уже видели предыдущие случаи этого", - сказал Сунак.

Он сообщил, что Британия предоставит Украине гуманитарную помощь.

"Мы уже выделили ресурсы и финансирование для поддержки ООН и Красного Креста для реагирования на подобные ситуации. И теперь они могут перенаправить эти ресурсы, чтобы помочь жителям затопленных районов", – отметил Сунак.

Как сообщалось ранее, правительство США располагает разведывательными данными, свидетельствующими, что в подрыве Каховской гидроэлектростанции виновата Россия.

Россия обвинила в инциденте Украину. В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "речь идет об умышленной диверсии украинской стороны".

Владимир Зеленский опроверг эти упреки РФ, напомнив, что уже больше года Россия контролирует всю Каховскую ГЭС. Станция была заминирована и подорвать ее обстрелами извне физически нереально.

В украинской разведке заявили о доказательствах подрыва Каховской ГЭС. Россияне для этого применили взрывчатку.