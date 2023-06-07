Великобританія розслідує причетність РФ до підриву Каховської ГЕС, - Сунак

Якщо буде доведено, що руйнування греблі водосховища Каховської ГЕС було скоєно навмисно, це стане “новим рівнем” російської агресії проти України.

Про це заявив прем'єр Великобританії Ріші Сунак, повідомляє Sky News.

За його словами, наразі британська розвідка вивчає причетність РФ до підриву Каховської ГЕС, однак ще не має остаточних висновків про те, чи стоїть Москва за жахливою атакою.

"Якщо це зроблено навмисно, то це найбільша атака на цивільну інфраструктуру в Україні з початку війни. Напади на цивільну інфраструктуру є жахливими та неправильними. Ми вже бачили попередні випадки цього", - сказав Сунак.

Він повідомив, що Британія надасть Україні гуманітарну допомогу.

"Ми вже виділили ресурси та фінансування для підтримки ООН та Червоного Хреста для реагування на подібні ситуації. І тепер вони можуть перенаправити ці ресурси, щоб допомогти мешканцям затоплених районів", - зауважив Сунак.

Як повідомлялося раніше, уряд США має розвідувальні дані, які свідчать, що в підриві Каховської гідроелектростанції винна Росія.

Росія звинуватила в інциденті Україну. Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "йдеться про навмисну диверсію української сторони".

Володимир Зеленський спростував ці закиди РФ, нагадавши, що вже понад рік Росія контролює всю Каховську ГЕС. Станція була замінована і підірвати її якось обстрілами ззовні фізично нереально.

В українській розвідці заявили про наявність доказів підриву Каховської ГЕС. Росіяни для цього застосували вибухівку.