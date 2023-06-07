В ЄС анонсували допомогу Україні для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання гуманітарної допомоги Україні для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС росіянами.

Про це вона написала у Twtter.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що країні-агресору РФ доведеться заплатити за військові злочини, скоєні в Україні.

"Руйнування дамби, обурливий напад на громадянську інфраструктуру, наражає на небезпеку тисячі жителів Херсонської області", - підкреслила голова Єврокомісії.

Вона додала, що ЄС мобілізує підтримку через механізм цивільного захисту.

Також Єврокомісія надасть Україні:

насоси для відкачування води;

пожежні рукави;

мобільні водоочисні станції;

човни.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Президент України Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.