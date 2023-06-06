Евакуйовані через підрив Каховської ГЕС отримають фінансову допомогу

Всі люди, яких було евакуйовано у звʼязку з підривом Каховської гідроелектростанції, отримають фінансову допомогу. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Виплати передбачені в розмірі 2 тис. грн на дорослого і 3 тис. грн – на дітей віком до 18 років й осіб із інвалідністю.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, ситуація з евакуацією контрольована. Загалом евакуйовано понад 1300 людей – серед них є люди, які потребують особливого догляду. Маломобільних осіб приймуть і розмістять у Вінницькій та Хмельницькій областях.

Як додали в Мінреінтеграції, міжнародні донори та гуманітарні оператори запевнили, що забезпечать необхідний обсяг питної води та буріння свердловин, щоб вирішити питання надання гумдопомоги й доставки води на постраждалі території.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Президент України Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.