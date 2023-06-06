Эвакуированные из-за подрыва Каховской ГЭС получат финансовую помощь

Все люди, которые были эвакуированы в связи с подрывом Каховской гидроэлектростанции, получат финансовую помощь. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выплаты предусмотрены в размере 2 тыс. грн. на взрослого и 3 тыс. грн. – на детей в возрасте до 18 лет и лиц с инвалидностью.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, ситуация с эвакуацией контролируемая. Всего эвакуировано более 1300 человек – среди них есть люди, нуждающиеся в особом уходе. Маломобильных лиц примут и разместят в Винницкой и Хмельницкой областях.

Как добавили в Минреинтеграции, международные доноры и гуманитарные операторы заверили, что обеспечат необходимый объем питьевой воды и бурение скважин, чтобы решить вопрос оказания гумпомощи и доставки воды на пострадавшие территории.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также в Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.