В ЕС анонсировали помощь Украине для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала предоставление гуманитарной помощи Украине для ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС .

Об этом она написала в Twtter.

Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что стране-агрессору РФ придется заплатить за военные преступления, совершенные в Украине.

"Разрушение дамбы, возмутительное нападение на гражданскую инфраструктуру, которое подвергает опасности тысячи жителей Херсонской области", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Она добавила, что ЕС мобилизует поддержку через механизм гражданской защиты.

Также Еврокомиссия предоставит Украине:

насосы для откачки воды;

пожарные рукава;

мобильные водоочистные станции;

лодки.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.