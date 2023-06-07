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В ЕС анонсировали помощь Украине для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала предоставление гуманитарной помощи Украине для ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС .
Об этом она написала в Twtter.
Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что стране-агрессору РФ придется заплатить за военные преступления, совершенные в Украине.
"Разрушение дамбы, возмутительное нападение на гражданскую инфраструктуру, которое подвергает опасности тысячи жителей Херсонской области", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Она добавила, что ЕС мобилизует поддержку через механизм гражданской защиты.
Также Еврокомиссия предоставит Украине:
- насосы для откачки воды;
- пожарные рукава;
- мобильные водоочистные станции;
- лодки.
Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.
Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.