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В ЕС анонсировали помощь Украине для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

В ЕС анонсировали помощь Украине для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала предоставление гуманитарной помощи Украине для ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС .

Об этом она написала в Twtter.

Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что стране-агрессору РФ придется заплатить за военные преступления, совершенные в Украине.

"Разрушение дамбы, возмутительное нападение на гражданскую инфраструктуру, которое подвергает опасности тысячи жителей Херсонской области", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Она добавила, что ЕС мобилизует поддержку через механизм гражданской защиты.

Также Еврокомиссия предоставит Украине:

  • насосы для откачки воды;
  • пожарные рукава;
  • мобильные водоочистные станции;
  • лодки.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил провести эвакуацию и обеспечить все города и села питьевой водой.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.

Автор:
Светлана Манько