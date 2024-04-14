Окупанти готують провокацію "під чужим прапором" на Запорізькій АЕС

За наявними даними розвідки, російські терористи готуються до проведення чергової провокації на Запорізькій атомній електростанції – ще однієї операції під “фальшивим прапором”.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У відомстві зазначили, що країна-агресор РФ тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та усього світу, піддаючи людство небезпеці радіаційної катастрофи.

"Лише за нещодавні тижні Росія вже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС. Це свідомі російські дії, які продовжують російську ж практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС", - пишуть у Генштабі.

Там додають, що допоки російські терористи знаходяться на ЗАЕС, тримають там свою бойову техінку та мають можливість проводити свої операції, безпека станції не може бути гарантована.

Нагадаємо, усі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції у суботу, 13 квітня, вперше з 2022 року перевели у стан "холодного зупину".

Путін погрожує перезапустити Запорізьку АЕС

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін попередив Міжнародне агентство з атомної енергії, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи

МАГАТЕ отримало технічні звіти, з яких випливає, що Росія прагне повернути Запорізьку АЕС в експлуатацію вже цього року.

Електростанція розташована на лінії фронту, оточена російськими мінами, а над нею літають артилерійські снаряди. Лише минулого тижня кілька дронів завдали удару по одному з шести реакторів станції, даху навчального центру та військовій машині, припаркованій біля лабораторії.

Наразі можливий запуск росіянами окупованої Запорізької атомної електростанції виглядає дуже малоймовірним з технічної точки зору, не говорячи вже про політичну складову, заявив міністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи можливість запуску ЗАЕС під російською окупацією.

Ситуація на ЗАЕС з кожним днем погіршується

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Загарбники не проводять необхідні заходи, які потрібні для безпечної експлуатації ядерного об’єкта.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

Як заявили експерти екологічної організації Greenpeace, МАГАТЕ приховує правду про ситуацію на ЗАЕС та не в змозі ефективно контролювати безпеку на енергетичному об’єкті, який окупований російськими загарбниками.