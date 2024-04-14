Оккупанты готовят провокацию "под чужим флагом" на Запорожской АЭС

По имеющимся данным разведки, российские террористы готовятся к проведению очередной провокации на Запорожской атомной электростанции под “фальшивым флагом”.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В ведомстве отметили, что страна-агрессор РФ держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира, подвергая человечество опасности радиационной катастрофы.

"Лишь за недавние недели Россия уже несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты ЗАЭС. Это сознательные российские действия, которые продолжают российскую практику шантажа нашего государства и всего международного сообщества риском катастрофы на ЗАЭС", - пишут в Генштабе.

Там добавляют, что пока российские террористы находятся на ЗАЭС, держат там свою боевую технику и имеют возможность проводить свои операции, безопасность станции не может быть гарантирована.

Напомним, все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в субботу, 13 апреля, впервые с 2022 года перевели в состояние "холодной остановки".

Путин угрожает перезапустить Запорожскую АЭС

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин предупредил Международное агентство по атомной энергии, что Кремль планирует перезапустить находящуюся под российской оккупацией Запорожскую АЭС. Это значительно повышает риски инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.

МАГАТЭ получило технические отчеты, из которых следует, что Россия стремится вернуть Запорожскую АЭС в эксплуатацию уже в этом году.

Электростанция расположена на линии фронта, оцеплена русскими минами, а над ней летают артиллерийские снаряды. Только на прошлой неделе несколько дронов нанесли удар по одному из шести реакторов станции, крыше учебного центра и военной машине, припаркованной у лаборатории.

Возможный запуск россиянами оккупированной Запорожской атомной электростанции выглядит очень маловероятным с технической точки зрения, не говоря уже о политической составляющей, заявил министр энергетики Герман Галущенко, комментируя возможность запуска ЗАЭС под российской оккупацией.

Ситуация на ЗАЭС с каждым днем усугубляется

Ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции в последнее время только усугубляется. Захватчики не проводят необходимые меры для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Ранее эксперты МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС, сообщали об усилении военной активности в регионе, что представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности.

Как заявили эксперты экологической организации Greenpeace, МАГАТЭ скрывает правду о ситуации на ЗАЭС и не в состоянии эффективно контролировать безопасность на энергетическом объекте, оккупированном российскими захватчиками.

Как сообщили в МАГАТЭ в январе, россияне снова заминировали оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию. Взрывные устройства расположены между внутренним и внешним ограждением вокруг АЭС, хотя в ноябре станция была разминирована.