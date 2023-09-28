МАГАТЕ приховує правду про ядерну безпеку на ЗАЕС

Міжнародні органи регулювання не в змозі ефективно контролювати безпеку на Запорізькій атомній електростанції, яка окупована російськими загарбниками. Це створює загрозу потенційно небезпечної ядерної ситуації на енергетичному об’єкті.

Про це пише The Guardian.

Видання посилається на звіт спеціальної групи експертів екологічної організації Greenpeace, який був переданий урядам західних країн.

Згідно з ним, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має недостатню кількість інспекторів на найбільшій атомній станції Європи - всього чотири, і до того ж їхній доступ постійно обмежується російською стороною.

У звіті йдеться про те, що МАГАТЕ не в змозі виконувати свої обов’язки в рамках свого мандата, але не готове визнати це публічно.

Крім того, порушення росіянами принципів ядерної безпеки на ЗАЕС, МАГАТЕ фіксує, але не оприлюднює.

"МАГАТЕ намагається нормалізувати небезпечну ядерну ситуацію, безпрецедентну в історії ядерної енергетики, одночасно перебільшуючи її фактичний вплив на події на місцях", - підкреслюють спеціалісти з атомної енергії Шон Берні та Ян Ванде Путте.

Greenpeace також посилається на військову оцінку McKenzie Intelligence, яка вказує на присутність великої кількості російської військової техніки на Запорізькій АЕС, у той час як інспектори МАГАТЕ змушені були визнати наявність доказів мінування деяких ділянок станції.

Аналітики також виявили сліди регулярного запуску РСЗВ "Град" або "Смерч" армією РФ по українським населеним пунктам на відстанях від 1 до 18 км від ЗАЕС.

Крім того, експерти Greenpeace наголошують на загрозі того, що російські війська використовуватимуть близькість атомної електростанції як щит, щоб стримати контрнаступ ЗСУ. Вони попереджають, що це порушує п’ять принципів безпеки МАГАТЕ, оголошених його генеральним директором Рафаелем Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН у травні.

МАГАТЕ заявляло, що інспектори перебувають на майданчику з вересня 2022 року і без їх присутності світ не мав би незалежного джерела інформації про найбільшу атомну електростанцію Європи.

Запорізька АЕС: що відбувається на станції

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

Експерти American Nuclear Society (Американського ядерного товариства) ретельно вивчили найгірші з можливих сценаріїв техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС і не передбачають можливих наслідків для здоров’я населення, пов’язаних із радіацією.

Тим часом Україна готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій навколо ЗАЕС. Тому жителям населених пунктів, прилеглих до станції, роздали таблетки калію йодиду, а українські екстрені служби провели масштабні навчання для подолання наслідків можливого теракту.