На ЗАЕС пробурили 10 свердловин для охолодження реакторів

На території окупованої Запорізькій АЕС пробурили десять свердловин для підземних вод для довгострокового охолодження зупинених реакторів.

Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

За його словами, на ЗАЕС завершення буріння свердловин, що наблизило станцію до довгострокового розв’язання проблеми забезпечення охолодження водою зупинених реакторів після руйнування Каховської ГЕС у червні.

Як повідомив Гроссі, понад 200 кубометрів води тепер можна буде подавати до ставків, які охолоджують шість реакторів ЗАЕС та відпрацьоване ядерне паливо.

Ставок-охолоджувач окупованої ЗАЕС залишається неушкодженим і містить великий об'єм води, який, за оцінкою МАГАТЕ, може забезпечити охолодження зупинених реакторів ЗАЕС протягом багатьох місяців.

Також у МАГАТЕ повідомляють, що на території окупованої ЗАЕС залишаються міни, встановлені загарбниками раніше.

"Команда МАГАТЕ не помітила важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишилися на місці", – зауважив Гроссі.

Він додав, що енергоблоки №2 і 5 залишаються у стані "холодної" зупинки, а енергоблок №6 – у стані "гарячої" зупинки.

Крім того, МАГАТЕ занепокоєне укомплектованістю станції персоналом, оскільки від початку збройного конфлікту ЗАЕС залишила значна кількість співробітників, що негативно впливає на безпечну експлуатацію найбільшого ядерного об’єкта в Європі.

Експерти МАГАТЕ також повідомили, що наразі радіаційний фон на ЗАЕС у нормі.

Раніше експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляли про посилення військової активності в регіоні, що становить потенційну загрозу ядерній безпеці.

Запорізька АЕС: що відбувається на станції

Окупована ЗАЕС має шість енергоблоків, пʼять із яких українське Держатомрегулювання в серпні 2022 та лютому 2023 років розпорядилося перевести в стан "холодного зупину". У червні відомство розпорядилося перевести в цей стан і енергоблок №5, який залишався в "гарячому". Проте окупанти зробили це лише у кінці липня – через кілька днів після того, як перевели енергоблок №4 із режиму "холодного зупину" у "гарячий".

В "Енергоатомі" заявляли, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію енергоблоку №4. Після фактичного зникнення Каховського водосховища існують реальні ризики недостатнього підживлення ЗАЕС охолоджувальною водою.

Голова компанії Петро Котін зазначав, що четвертий енергоблок Запорізької АЕС несе загрозу в стані "гарячого зупину", адже обладнання не ремонтується, але працює.

10 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що окупанти почали переводити четвертий енергоблок у "холодний" стан після виявлення витоку води в одному з чотирьох парогенераторів.