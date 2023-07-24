На ЗАЕС четвертий енергоблок перевели у "гарячий зупин": в "Енергоатомі" заявили про порушення ядерного законодавства

У понеділок, 24 липня, російські окупанти перевели енергоблок №4 Запорізької атомної електростанції із режиму "холодного зупину" у "гарячий зупин".

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані "холодний зупин", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що після підриву Росією 6 червня греблі Каховської ГЕС і фактичного зникнення Каховського водосховища виникли реальні ризики недостатнього підживлення ЗАЕС охолоджувальною водою. Це блокує можливість роботи станції на потужності, про що знають і російська окупаційна адміністрація станції, і представники "Росатома".

У зв’язку зі вчиненням протиправних дій, що містять ознаки кримінальних порушень, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін звернувся до Офісу генпрокурора. Зокрема, він наголосив, що окупанти продовжують вчиняти злочинні дії.

"Вони вкотре порушують вимоги ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України, про переведення всіх блоків станції у холодний зупин, а також вимоги МАГАТЕ. Це свідоме і навмисне порушення норм українського та міжнародного законодавства. На російських загарбників чекає невідворотнє покарання", - зазначив Котін і додав, що окупаційна адміністрація порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки станції.

Крім того, президент "Енергоатому" звернувся до Міністерства закордонних справ України, наголосивши на необхідності закликати МАГАТЕ вжити заходи, щоб повпливати на окупаційну адміністрацію ЗАЕС для переведення всіх енергоблоків станції у стан "холодний зупин".

Загроза аварії на ЗАЕС

Руйнування Каховської ГЕС поставило під загрозу охолодження реакторів на Запорізькій атомній електростанції. 9 червня Державна агенція з ядерного регулювання України, котра є регулятором Запорізької АЕС навіть з точки зору окупантів, вирішила перевести в стан "холодного зупину" енергоблок №5. Однак окупанти не дозволяють персоналу АЕС зупинити цей енергоблок.

Холодний зупин – це безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений за низького тиску і низькій температурі охолоджуючої води.

Колишній радник президента "Енергоатому" Георгій Балакан вважає, що енергоблок №5, котрий зараз знаходиться в "гарячому стані" росіяни можуть впродовж трьох діб вивести в критичний стан і на повну потужність. В такому разі загроза аварії на ЗАЕС може суттєво зрости.

Про те, що росіяни готуються вчинити теракт на ЗАЕС неодноразово повідомляли в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Також президент Володимир Зеленський заявляв, що росіяни замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух з радіаційним викидом.

Експерти вважають, що ризик серйозної аварії на ЗАЕС незначний, поки енергоблоки перебувають у стані зупину. Система захисту на ЗАЕС є кращою ніж була на Чорнобильській атомній станції та була значно посилена після аварії на станції Фукусіма у 2011 році.

19 липня у Головному управлінні розвідки повідомили, що найближчим часом окупанти планують чергову провокацію на території Запорізької атомної електростанції. Для цього “департамент військової контррозвідки” ФСБ поширює серед особового складу інформацію про те, що ЗСУ готуються до штурму ЗАЕС.