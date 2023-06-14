Окупанти не дозволять перевести п'ятий енергоблок ЗАЕС у стан "холодного зупину"

Російські окупанти не дозволяють українському персоналу Запорізької АЕС виконати розпорядження Держатомрегулювання і перевести енергоблок №5 у стан "холодний зупин". Решта енергоблоків Запорізької АЕС вже переведені до цього стану.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

Такі дії російських окупантів є протиправним і грубим порушенням законодавства у сфері використання ядерної енергії. У відомстві сподіваються, що дану ситуацію якось допоможе вирішити втручання Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Фахівці МАГАТЕ також зацікавлені у безпеці станції і наголошують на важливості доступу до Запорізької ТЕС і її відвідного каналу, до ставка-охолоджувача ЗАЕС, щоб краще оцінити ситуацію із забезпеченістю атомної станції резервами води.

"Сподіваюся, що під час свого чергового візиту на Запорізьку АЕС Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зможе вплинути на російських окупантів та переконати їх у необхідності переведення енергоблока №5 у "холодний зупин". Перешкоджання з боку російських загарбників є нічим іншим, як черговим ядерним шантажем", - зазначив в.о. ДІЯРУ Олег Коріков.

Холодний зупин – це безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений за низького тиску і низькій температурі охолоджуючої води.

Це проміжний стан реактора між роботою і перевантаженням палива. Під час холодного зупину ядерний реактор не генерує електроенергію

Нагадаємо, що загрозу для ЗАЕС являє собою обміління й фактичне зникнення в найближчий час Каховського водосховища, з якого станція закачувала воду для охолодження. Втім, оскільки АЕС наразі зупинено, рівень води у ставку-охолоджувачі не змінюється. Проте, за даними НАЕК "Енергоатом", станом на ранок 13 червня він був вже вищий за рівень у водосховищі на 7,7 метра.