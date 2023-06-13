Зеленський пообіцяв повне сприяння МАГАТЕ в оцінці наслідків підриву Каховської ГЕС - зустріч з Гроссі

Президент Володимир Зеленський 13 червня провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, який відвідує Україну на виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови з главою держави 6 червня після підриву Каховської гідроелектростанції.

Як передає пресслужба президента, той привітав Гроссі та подякував йому за присутність в Україні та "швидку реакцію на виклики".

"Глава держави наголосив, що внаслідок цілеспрямованого підриву Росією дамби Каховської ГЕС, що є найбільшим злочином екоциду сучасності, значно зросли ризики для безпеки Запорізької атомної електростанції. Тому вкрай необхідною є швидка й рішуча реакція міжнародної спільноти на цей зухвалий терористичний акт", - йдеться в повідомленні.

Зеленський позитивно відзначив присутність інспекторів агентства на ЗАЕС, незаконно окупованій Росією, та привітав намір Гроссі особисто відвідати станцію, аби оцінити ситуацію на місці.

Глава держави укотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.

Зазначається, що під час зустрічі було обговорено конкретні кроки, які необхідно здійснити для мінімізації ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, а також шляхи взаємодії з МАГАТЕ для цього.

"Зеленський підтримав пропозицію Гроссі відправити в Україну групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС та підготовки пропозицій щодо конкретних напрямів допомоги для їх подолання. Він наголосив на тому, що цій місії буде надане повне сприяння з боку причетних українських установ", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що загрозу для ЗАЕС являє собою обміління й фактичне зникнення в найближчий час Каховського водосховища, з якого станція закачувала воду для охолодження. Втім, оскільки АЕС наразі зупинено, рівень води у ставку-охолоджувачі не змінюється. Проте, за даними НАЕК "Енергоатом", станом на ранок 13 червня він був вже вищий за рівень у водосховищі на 7,7 метра.