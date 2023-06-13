Зеленский пообещал полное содействие МАГАТЭ в оценке последствий подрыва Каховской ГЭС – встреча с Гросси

Президент Владимир Зеленский 13 июня провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, который посещает Украину в рамках выполнения договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора с главой государства 6 июня после подрыва Каховской гидроэлектростанции.

Как передает пресс-служба президента, тот поприветствовал Гросси и поблагодарил его за присутствие в Украине и "быструю реакцию на вызовы".

"Глава государства подчеркнул, что вследствие целенаправленного подрыва Россией дамбы Каховской ГЭС, являющейся крупнейшим преступлением экоцида современности, значительно выросли риски для безопасности Запорожской атомной электростанции. Поэтому крайне необходима быстрая и решительная реакция международного сообщества на этот дерзкий террористический акт", - говорится сообщении.

Зеленский положительно отметил присутствие инспекторов агентства на ЗАЭС, незаконно оккупированной Россией, и приветствовал намерение Гросси лично посетить станцию, чтобы оценить ситуацию на месте.

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что единственным способом предотвратить ядерный инцидент на Запорожской АЭС является ее полная демилитаризация, деоккупация и восстановление Украиной контроля над станцией.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены конкретные шаги, которые необходимо предпринять для минимизации рисков и недопущения инцидентов на ЗАЭС, а также пути взаимодействия с МАГАТЭ для этого.

"Зеленский поддержал предложение Гросси отправить в Украину группу экспертов МАГАТЭ для оценки последствий подрыва Каховской ГЭС и подготовки предложений по конкретным направлениям помощи для их преодоления. Он отметил, что этой миссии будет оказано полное содействие со стороны причастных украинских учреждений", - сказано в сообщении.

Напомним, что угрозу для ЗАЭС представляет обмеление и фактическое исчезновение в ближайшее время Каховского водохранилища, из которого станция закачивала воду для охлаждения. Впрочем, поскольку АЭС остановлена, уровень воды в пруду-охладителе не сейчас меняется. Однако, по данным НАЭК "Энергоатом", по состоянию на утро 13 июня он был уже выше уровня в водохранилище на 7,7 метра.