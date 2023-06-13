У "Енергоатомі" розповіли про ситуацію на ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС

Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною та контрольованою. Рівень води у ставку-охолоджувачі станції – стабільний.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Станом на 09:00 13 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить вже менше 9 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції", - йдеться у повідомленні.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,25 м. Як зазначили у "Енергоатомі", протягом останнього часу рівень води в каналі не падає, його показники вже не залежать від коливань Каховського водосховища.

Крім того, виділилася в своє історичне русло річка Конка, яка зараз проходить уздовж ставка-охолоджувача ЗАЕС і була під Каховським водосховищем як підводна течія.

У компанії також нагадали, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Раніше у "Енергоатомі" попереджали, що стрімке падіння рівня води в Каховському водосховищі є загрозою для окупованої Запорізької АЕС, яка бере звідти воду для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки.

Зауважимо, 9 червня Держатомрегулювання розпорядилося перевести в стан холодного зупину енергоблок №5 Запорізької АЕС – останній із шести енергоблоків окупованої станції, який ще перебував у гарячому зупині.

МАГАТЕ вирішило посилити свою присутність на Запорізькій атомній електростанції.