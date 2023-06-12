Гендиректор МАГАТЕ їде в Україну: стали відомі його плани

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі їде в Україну, де, зокрема, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Про це Гроссі повідомив у Twitter.

"Їду в Україну зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та представити програму допомоги у ліквідації наслідків катастрофічного затоплення греблі у Новій Каховці", – написав він.

Також Гроссі додав, що планує оцінити ситуацію на Запорізькій АЕС та провести ротацію команди місії МАГАТЕ з підтримки та сприяння в Запоріжжі (ISAMZ) із посиленою командою.

Нагадаємо, про те, що Гроссі очолить наступну ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, стало відомо після розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Їхній діалог відбувся 6 червня – того ж дня, коли російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

В "Енергоатомі" попереджали, що стрімке падіння рівня води в Каховському водосховищі є загрозою для окупованої Запорізької АЕС, яка бере звідти воду для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки.

Рафаель Гроссі був на ЗАЕС двічі з моменту її окупації російськими військами – у вересні 2022 року та в березні 2023-го.