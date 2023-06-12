Гендиректор МАГАТЭ едет в Украину: стали известны его планы

Генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси едет в Украину, где, в частности, встретится с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Гросси сообщил в Twitter.

"Еду в Украину встретиться с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи по ликвидации последствий катастрофического затопления дамбы в Новой Каховке", – написал он.

Также Гросси добавил, что планирует оценить ситуацию на Запорожской АЭС и провести ротацию команды миссии МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье (ISAMZ) с усиленной командой.

Напомним, о том, что Гросси возглавит следующую ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, стало известно после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их диалог состоялся 6 июня – в тот же день, когда россиские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

В "Энергоатоме" предупреждали, что стремительное падение уровня воды в Каховском водохранилище представляет угрозу оккупированной Запорожской АЭС, которая берет оттуда воду для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности.

Рафаэль Гросси был на ЗАЭС дважды с момента ее оккупации российскими войсками – в сентябре 2022 года и в марте 2023 года.