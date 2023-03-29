Гендиректор МАГАТЭ приехал на захваченную рашистами Запорожскую АЭС (ВИДЕО)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 29 марта прибыл на временно оккупированную Запорожскую АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что это уже второй визит гендиректора МАГАТЭ на ЗАЭС с тех пор, как ее оккупировали рашисты.

"В этот раз Рафаэль Гросси планирует увидеть, как изменилась ситуация на ЗАЭС, пообщаться с атомщиками, которые ее эксплуатируют, а также выступить гарантом ротации членов постоянной миссии Агентства, работающей на Запорожской АЭС с сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси посетила Запорожскую АЭС 1 сентября 2022 года. С того времени на станции находятся эксперты организации (группы специалистов несколько раз менялись).

Недавно Гросси заявил, что МАГАТЭ больше не рассматривает идею создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. По его словам, агентство сконцентрируется на безопасности самой станции.