Після підриву ГЕС. Гендиректор МАГАТЕ прибуде на Запорізьку АЕС наступного тижня

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі очолить наступну ротацію організації на Запорізькій АЕС. Про це він повідомив після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Очільник держави поінформував, що говорив із Гроссі про масштабні наслідки російського теракту на дамбі Каховської ГЕС.

"Ми обговорили шляхи мінімізації ризиків для безпеки ЗАЕС. Домовлено візит пана Гроссі в Україну", – висловився президент.

А гендиректор МАГАТЕ написав:

"Після тривожних подій, пов'язаних із руйнуванням дамби Каховської ГЕС, наступного тижня я очолю наступну ротацію нашої місії з підтримки та допомоги МАГАТЕ на Запорізькій АЕС із посиленою командою".

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

В "Енергоатомі" попередили, що стрімке падіння рівня води в Каховському водосховищі є загрозою для Запорізької АЕС, яка бере звідти воду для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки.

Своєю чергою МАГАТЕ запевнило, що стежить за ситуацією, а прямих ризиків для ядерної безпеки станції немає.

Гендиректор організації Рафаель Гроссі був на ЗАЕС двічі з моменту її окупації російськими військами – у вересні 2022 року та в березні 2023-го.