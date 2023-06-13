В "Энергоатоме" рассказали о ситуации на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС

Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной и контролируемой. Уровень воды в пруду-охладителе станции – стабилен.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

"По состоянию на 09:00 13 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет уже менее 9 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС – 16,67 м, и этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.

Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,25 м. Как отметили в "Энергоатоме", в последнее время уровень воды в канале не падает, его показатели уже не зависят от колебаний Каховского водохранилища.

Кроме того, выделилась в свое историческое русло река Конка, которая сейчас проходит вдоль пруда-охладителя ЗАЭС и была под Каховским водохранилищем как подводное течение.

В компании также напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя нет.

Ранее в "Энергоатоме" предупреждали, что стремительное падение уровня воды в Каховском водохранилище представляет угрозу для ЗАЭС, которая берет оттуда воду для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности.

Отметим, 9 июня Госатомрегулирование распорядилось перевести в состояние холодной остановки энергоблок №5 Запорожской АЭС – последний из шести энергоблоков оккупированной станции, еще находившийся в горячей остановке.

МАГАТЭ решило усилить свое присутствие на Запорожской атомной электростанции.